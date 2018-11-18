نقيب الصيادلة لـ المرضى: "أوعوا تشتروا دواء من العيادات"



وأضاف "عبيد"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن مصر كانت مصدرة إلى الدول المحيطة، ولكن مروجي الأدوية المغشوشة والمهربة يلجأون إلى الأطباء لكي يكتبون للمرضى بعيدًا عن الصيدليات.



وحذر نقيب الصيادلة المواطنين قائلا: "أوعى تشتري دواء من العيادات، دواك الأمن والفعال من الصيدليات لأن هذا معروف عندك وأبوابها مفتوحة للمواطنين والتفتيش الصيدلي، ولكن اللي بيخبي الأدوية المهربة العيادات وأرقام الهواتف التي تستغل حاجة المصريين للأدوية".



وأشار إلى أن هناك "نصب" على المواطنين يحجزون وقتا على الهواء في القنوات الفضائية، ويدعون أنهم ابتكروا أدوية وتركيبات معينة، لعلاج المفاصل، لافتا إلى أن بعضهم يشتري "المرهم"، من الصيدليات بعشرة جنيهات، ويضعه في عبوات جديدة، ويبيعه للمواطن بـ600 جنيها.

قال الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، إن الصالات الرياضية (الجيم)، تعتبر سوق كبير جدًا للأدوية مجهولة المصدر، مثل الفيتامينات، وغيرها، لافتا إلى أن هناك تحرك ضدها، ولكن ليس بالصورة المطلوبة.