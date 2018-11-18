شقيق ساطع النعماني: لم نتوقع حضور السيسي للجنازة



وأضاف "النعماني"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، أن الشهيد عندما تم تكريمه في عام 2015، من السيسي، أهداه قلاده كان عليها دماءه، وكأنه يقول للرئيس "خدلي حقي، وخد حق المصريين"، موضحا أن هذه القلادة كانت غالية عليه جدا.



وأشار إلى أن "ساطع"، أصبح رمزا، وإذا عرض عليهم تجسيد قصة حياته في عمل درامي كرمز، سيوافقون على ذلك.

قال الدكتور سامح النعماني، شقيق الشهيد ساطع النعمانى، إنهم لم يتوقعوا حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي للجنازة، لافتا إلى أن هذا تكريم لـ"ساطع" كرمز، وتكريم للشهداء والمصابين.