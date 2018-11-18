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عارضة الأزياء هايلي بالدوين تؤكد زواجها من جاستين بيبر بطريقة غير تقليدية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:26 ص
عارضة الأزياء هايلي بالدوين تؤكد زواجها من جاستين بيبر بطريقة غير تقليدية
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يبدو أن عارضة الأزياء الأمريكية، هايلي بالدوين، اتبعت طريقة غير تقليدية لتأكيد زواجها بالمغني، جاستين بيبر، وذلك بتغيير اسمها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام إلى هايلي بيبر.

وشارك جستين على انستجرام أيضا صورة له مع هايلي مرفقة بجملة: "زوجتي رائعة".

وأفادت تقارير إعلامية أن عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عاما، ونجم موسيقى البوب الشهير تزوجا سرا في سبتمبر الماضي.

وقد غيرت هايلي، التي لديها 15.4 مليون متابع، كلا من اسمها على الموقع وطريقة التعريف بها.

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