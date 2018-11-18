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أثناء عودتها من إحدى المهمات.. تحطم طائرة استطلاع فرنسية بالنيجر

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:05 ص
أثناء عودتها من إحدى المهمات.. تحطم طائرة استطلاع فرنسية بالنيجر
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وكالات
 
ذكرت تقارير صحفية، أن طائرة استطلاع بلا طيار طراز "ريبر" تابعة للجيش الفرنسى قد تحطمت، بالقرب من قاعدة نيامى الجوية في النيجر لدى عودتها من إحدى المهمات، من دون أن يتسبب ذلك بإصابات، وفق ما أفادت هيئة الأركان الفرنسية.
 
وقال الكولونيل باتريك شتايغر المتحدث باسم الهيئة، إن الحادث حصل ليل الجمعة خلال مرحلة الهبوط، مشيرا إلى عدم وجود ضحايا، ولفت إلى أنّ حطام الطائرة قد عثر عليه "على بُعد بضعة كيلومترات من نيامي"، وتابع "سبب التحطّم غير معروف فى هذه المرحلة. هناك تحقيق جار".

تملك فرنسا حاليًا 4 طائرات "ريبر" أمريكية الصنع فى نيامى من أجل مراقبة المجموعات الإسلامية المتطرفة فى منطقة الساحل.
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