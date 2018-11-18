روزاليوسف: 'مهرجان الإسماعيلية للمبدعات' قام بالسطو على علامتنا التجارية

أصدرت مؤسسة روزاليوسف الصحفية، اليوم، بيانًا قالت فيه إن استخدام القائمين على تنظيم الحدث المشبوه المسمى بـ«مهرجان مونديال الإسماعيلية للإعلام والمبدعات العرب»، قاموا بالسطو على العلامة التجارية للمؤسسة، وإقحامها ضمن من زعموا أنهم رعاة للحدث.









وأضافت المؤسسة في بيان لها، أنها مؤسسة عريقة، ضاربة بجذورها في عمق تاريخ الصحافة المصرية، وليس لها أي علاقة من قريب أو بعيد بهذا الحدث المشبوه، ولا تضع اسمها إلا في فاعليات ترقى لمستوى تاريخها.





وشدد البيان على أن أيًا من منظمي هذا الحدث لم يراجع مؤسسة روزاليوسف قبل استخدام اسمها، ومن ثم فإنها ستلاحق منظمي الحدث المشبوه قضائيًا، للقصاص منهم لقاء ما تم من سطوا وما لحق بها من أضرار معنوية.