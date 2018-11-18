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اسكتلندا تسحق ألبانيا برباعية في دوري الأمم الأوروبية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 04:53 ص
اسكتلندا تسحق ألبانيا برباعية في دوري الأمم الأوروبية
اسكتلدنا
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وكالات
 

جدد المنتخب الاسكتلندي آماله، في الصعود إلى المستوى الثاني، ببطولة دوري أمم أوروبا، عقب تغلبه على مضيفه الألباني (4/0)، أمس السبت، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى، بالمستوى الثالث للمسابقة.

 

وسجل أهداف المنتخب الاسكتلندي، ريلت فراسير، في الدقيقة 14، وستيفان فليتشر من ركلة جزاء، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وجيمس فورست (هدفين)، في الدقيقتين 55 و67.

 

وشهدت المباراة طرد ميرجيم مافاري، لاعب المنتخب الألباني، في الدقيقة 22.

 

ورفع المنتخب الاسكتلندي رصيده إلى ست نقاط، في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة خلف "الكيان الصهيوني".

 

وتوقف رصيد منتخب ألبانيا عند ثلاث نقاط، في المركز الثالث، الأخير، ليهبط رسميا إلى المستوى الرابع.

 

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