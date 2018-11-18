شاهد.. كيف ظهرت كاثرين زيتا جونز في احتفالية مسلسلها الجديد "أنا ملكة" (صورة)
الأحد 18/نوفمبر/2018 - 04:48 ص
ظهرت الممثلة العالمية كاثرين زيتا جونز مؤخرًا بإطلالة جذابة في افتتاحية مسلسلها الجديد "ملكة أمريكا" التى حرصت على حضور احتفالية طرحه.
"ملكة أمريكا" يعد التجربة الدرامية الأولى من إنتاج موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، الذى يسعى من خلاله إلى الحصول على ميزة أخرى يضمها مارك زوكربيرج، مؤسس الموقع، إليه يزيد بها أرباحه.
يذكر أن كاثرين زيتا جونز ظهرت مؤخرًا بصحبة زوجها مايكل دوجلاس أثناء احتفاله بوجود نجمة له فى ممر الشهرة على غرار عظماء هوليوود
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