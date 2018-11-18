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عمرو أديب عن "الأثاث الذكي": "اختراع يا كوتش"

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 06:55 ص
عمرو أديب عن الأثاث الذكي: اختراع يا كوتش
عمرو أديب
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نعيم يوسف
 
عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو عن "الأثاث" الذكي، وعلق عليه قائلا: "اختراع يا كوتش"، موضحا أنه بدأ ينتشر في العالم.

وقال "أديب" في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة MBC مصر الفضائية، إن هذا الأثاث يتم طيه في نفس الغرفة، واستخدامه في أغراض أخرى.

وأضاف، أن العالم كله يتجه نحو التصغير في الأثاث، وليست المساحات الواسعة، داعيا مصنعي الأثاث المصريين إلى مواكبة ذلك، لافتا إلى أن أكثر دولة مصنعة له هي الصين.
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