'أخبار اليوم' تقاضي 'مهرجان الإسماعيلية للمبدعات': حدث مشبوه وانحطاط

أعلنت مؤسسة أخبار اليوم، رفضها المُطلق لتوظيف شعارها واسمها وصفتها الاعتبارية في أي فاعلية، ومن بينها "مهرجان الإسماعيلية للمبدعات العرب"، واصفة إياه بـ"المشبوه"، مؤكدة أنها تحتفظ في نفس الوقت بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة، لمن أقدموا على استغلال اسمها العريق وفي حدث على هذا القدر من الانحطاط.





وقالت المؤسسة في بيان لها، إن من نظموا المهرجان، واستخدموا شعارها إلى جانب شعارات لمؤسسات صحفية مصرية أخرى في خلفية دعايته، سيتم مقاضاتهم أيضًا، باعتبارهم مسؤولين عن ذلك.





وكانت نفت مصادر رسمية بمحافظة الإسماعيلية، وجود أي صلة رسمية أو غير رسمية بين مؤسسات الدولة المصرية، وما يُسمى بمهرجان الإسماعيلية للمبدعات العرب، الذي أثارت متابعة ما جرى خلاله حالة استياء واسعة بين المواطنين.





وأشارت سابقًا إلى أن المعلومات المُتاحة عن هذا المهرجان، تفيد بأن وراء تنظيمه أفراد ليس لهم أي مواقع ذات صلة في كل الدولاب الوظيفي للحكومة، وأن رئيس هذا المهرجان استغل انتماءه للإسماعيلية ليتخذ من اسمها عنوان له، ضمن نشاط خاص لا يخضع لرقابة من أي نوع.



وقد كشفت مراجعة الأخبار لنشاط رئيس المهرجان تنظيمه عدد من المهرجانات حملت مسمى الإسماعيلية خلال السنوات الماضية، وذلك لإيهام أهدافه من الصفوف المتأخرة في مجالات الإعلام والصحافة والفن، بأن المهرجان الذي يكرمهم له كيان رسمي، مستعينًا في إقناعهم بتنظيم بعض من فعلياتها في قاعات بمنشآت ثقافية حكومية، وباستضافته لمحافظ سابق في افتتاحها.