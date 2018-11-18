صحيفة إنجليزية تكشف سر جلسة ميسي وبوجبا

التقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، بالفرنسي بول بوجبا لاعب وسط منتخب فرنسا ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أول أمس الجمعة، في أحد مطاعم مدينة دبي.

وكشفت صحيفة "مترو" الإنجليزية، أن محور حديث الجلسة بين ميسي وبوجبا، كان أغنية "نجولو كانتي"، التي أطلقها لاعبو منتخب فرنسا على زميلهم كانتي، بعد أن نجح في إيقاف خطورة الساحر الأرجنتيني خلال مباراة منتخبيهما ضمن منافسات دور الـ 16 لمونديال روسيا 2018، وانتهت بخسارة منتخب التانغو أمام الديوك (3-4).

وذكرت الصحيفة أن ميسي كذب كلمات الأغنية خلال الحديث الطريف، الذي جمعه مع لاعب مانشستر يونايتد، قائلا: "هذه أكذوبة"، في إشارة إلى مقطع "كانتي أوقف ميسي".

ويقضي ليونيل ميسي عطلة قصيرة مع أسرته في دبي، بعد أن اعتذر عن المشاركة مع منتخب بلاده في مباراتي المكسيك الوديتين، بينما يعاني بوجبا من إصابة حرمته من المشاركة في مواجهة فرنسا وهولندا، التي انتهت بفوز الطواحين بهدفين من دون رد، أول أمس الجمعة، على ملعب "فينورد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الأمم الأوروبية.