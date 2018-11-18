ظهور جديد لفنان سعودي بعد أنباء عن وفاته (فيديو)

صعق جمهور فنان سعودي، من الأنباء التي انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية بشأن وفاته.

وخرج المطرب السعودي، خالد عبد الرحمن في فيديو له، أمس الجمعة، ليؤكد أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة.

وشارك عبد الرحمن مقطع فيديو عبر موقع "تويتر" يطمئن من خلاله جمهوره، عقب الأنباء التي تواردت عن وفاته.

وغرد: "أنا بخير والأخبار التي راجت مؤخرا صدرت من إنسان مغرض ولديه خلل"، مجددا التأكيد:"أنا بخير، وبأفضل حال".

وخالد عبد الرحمن من مواليد الرياض، في عام 1965، وبدأ مشواره الفني بتأليف الأشعار فقط دون أن يفكر في الغناء، وكان يعرضها على عدد من الفنانين المبتدئين، لكنهم رفضوها لأنه لم يكن مشهورا وقتها، وبالتالي قرر أن يغنيها بنفسه.

ولخالد عبد الرحمن العديد من الألقاب، ومنها "ملك الفن" و"صوت نجد" ولقبه الأمير خالد بن سعود الكبير بـ "فنان العرب"، كما لقب بـ "ملك الإحساس"، ولقبه الفنان السعودي، محمد عبده بـ "أمير المطربين".

وخلال مسيرته الفنية، تعاون خالد عبد الرحمن مع الكثير من الشاعرات الخليجيات، أبرزهن غيوض وشيمة ومطلع الشمس وغياهيب، إلا أنه يرفض غناء "الدويتوهات" مع المغنيات، ودائما ما يرفض أن يصور أغنياته على طريقة الفيديو كليب بوجود المرأة، وذكر أن المشاهد يشاهد المرأة ولا يعير انتباها للأغنية.



