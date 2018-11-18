مدرب المنتخب: "السن" ليس سببا في عدم استدعاء وليد سليمان

أكد الإسباني تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، أن "سن" لاعب الاهلي وليد سليمان ليس سببا فى عدم استدعائه للمنتخب الوطني.

وقال تيتو في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "نحترم جميع اللاعبين، من نضمهم وايضا من لا يتم ضمه".

وأردف: "وليد سليمان لاعب جيد ونتابعه جيدا، ولكل لاعب "وقته المحدد".

وتابع: "هذه الفترة لا تستدعي وجود سليمان، وقرار اعتزاله نحترمه ونؤكد أن السن ليس له علاقة بضمه للمنتخب من عدمه".

وأتم: "تقييمك اللاعب يأتي اجماليا، سواء بدنيا أو فنيا، كل النواحي يتم تقيمها، وعلى كل لاعب أن يكون قدوة للأجيال المقبلة".