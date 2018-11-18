ديفيد هاربور يشارك كريس هيمسورت بطولة "Dhaka"





انضم النجم ديفيد هاربور، نجم مسلسل الأكشن والخيال العلمى Stranger Things، إلى طاقم عمل فيلم Dhaka الجديد المقرر عرضه على شبكة نتفليكس، بجوار النجم العالمى كريس هيمسورت.





تدور أحداث الفيلم الجديد حول مغامرات هيمسورث لتحرير صبى هندى مختطف يتم إخفاؤه فى مدينة دكا، يمر من خلالها بالكثير من المواقف الشجاعة، بالإضافة إلى صراعه الداخلى بين العاطفة والتراجع عن المهمة.





الفيلم الجديد من المقرر البدء فى تصويره أوائل العام المقبل، على أن يعرض عام 2020 عبر شبكة نتفليكس، وجار ضم الكثير من النجوم والأبطال لفيلم الأكشن.



