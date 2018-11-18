كل أرقام محمد صلاح خلال مشواره الدولي مع منتخب مصر

نجح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في تخطي رقم محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب الفراعنة، وذلك بعدما رفع رصيد أهدافه إلى 39 هدفًا مع المنتخب، بعد هدفه أول أمس في شباك تونس خلال مباراة الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019 والتي انتهت بفوز مصر 3-2.

وتجاوز محمد صلاح بعد وصوله للهدف 39 مع منتخب مصر، رقم نجم الأهلي السابق محمد أبوتريكة صاحب الـ38 هدفًا، واحتل "صلاح" المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة بعد حسام حسن المتصدر بـ 69 هدفًا، وحسن الشاذلي الثاني بـ 42 هدفًا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أرقام محمد صلاح خلال مشواره مع منتخب مصر:-

1

أول مباراة خاضها محمد صلاح مع منتخب مصر كانت أمام سيراليون في تصفيات الأمم الإفريقية بتاريخ 3 سبتمبر لعام 2011 وانتهت بفوز الفراعنة 2-1، أما أول أهدافه الدولية كان في شباك النيجر في 8 أكتوبر من نفس العام.

2

لعب محمد صلاح مباراتين فقط مع منتخب مصر في كأس العالم 2018 وذلك بعدما تغيب عن المواجهة الأولي أمام منتخب أوروجواي بسبب الإصابة.

كما سجل صلاح "هدفين" فقط خلال 6 مباريات لعبها مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية.

3

سجل محمد صلاح ثلاثية وحيدة مع منتخب مصر في شباك زيمبابوي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم عام 2014 في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة 4-2.

كما سجل "صلاح" 3 أهداف من ركلات جزاء مع منتخب مصر، وحصل أيضًا على 3 إنذارات خلال مشواره الدولي مع الفراعنة.

4

سجل محمد صلاح "4" ثنائيات خلال مسيرته الدولية مع منتخب مصر أمام كل من (توجو – تنزانيا – الكونغو – النيجر).

6

شارك محمد صلاح في "6" مباريات مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية وسجل هدفين وصنع هدفين وحصل على إنذار وحيد.

7

عدد المباريات التي تعادل فيها منتخب مصر في وجود "محمد صلاح".

8

نجح محمد صلاح في تسجيل أهداف خلال 8 مباريات دولية متتالية مع منتخب مصر بداية من مباراة أوغندا في تصفيات كأس العالم بتاريخ 5 سبتمبر 2017، وحتي مباراة الأمس أمام تونس في تصفيات أمم إفريقيا بتاريخ 16 يوليو 2018.

10

عدد أهداف محمد صلاح في مبارياته الودية مع منتخب مصر

11

عدد أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

13

عدد المباريات التي خاضها محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم وسجل خلالها 11 هدفًا وصنع 6 أهداف وحصل على إنذار وحيد.

14

عدد أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا ويتصدر بها قائمة هدافي الفراعنة في التصفيات.

17

عدد المباريات التي خسرها محمد صلاح في مشواره مع منتخب مصر في مختلف البطولات

19

عدد المباريات التي خاضها محمد صلاح مع المنتخب في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، وسجل خلالها 14 هدفًا، وصنع 6 أهداف وحصل على إنذار وحيد

20

عدد الأهداف التي صنعها محمد صلاح مع منتخب مصر بواقع (6 في تصفيات كأس العالم – 6 في تصفيات أمم إفريقيا – 6 في المباريات الودية – 2 في بطولة أمم إفريقيا)

22

عدد المباريات الودية التي شارك فيها محمد صلاح خلال مسيرته مع منتخب مصر وسجل خلالها 10 أهداف وصنع 6 أهداف.

26

عدد المباريات التي لم يشارك فيها محمد صلاح مع منتخب مصر

29

عدد المباريات التي لم يسجل فيها الفرعون المصري أي أهداف مع منتخب مصر.

38

عدد المباريات التي فاز فيها محمد صلاح مع منتخب مصر في مختلف البطولات

39

عدد أهداف محمد صلاح الدولية مع منتخب مصر ويحتل بها المركز الثالث في قائمة هدافي المنتخب عبر التاريخ، بعد حسام حسن المتصدر بـ69 هدفًا، وحسن الشاذلي الثاني بـ42 هدفًا.

55

الدقيقة التي سجل فيها محمد صلاح أول أهدافه الدولية مع منتخب مصر في شباك النيجر في تصفيات أمم إفريقيا في المباراة التي جمعتها في 8 أكتوبر 2011 وانتهت بفوز الفراعنة 3-0.

59

مجموع عدد الأهداف التي ساهم فيها محمد صلاح مع منتخب مصر بواقع (سجل 39 هدفًا – صنع 20 هدفًا).

62

عدد المباريات التي خاضها محمد صلاح مع منتخب مصر بواقع (22 مباراة ودية – 19 مباراة بتصفيات أمم إفريقيا – 13 مباراة بكأس العالم – 6 مباريات ببطولة أمم إفريقيا – مباراتين بكأس العالم).

90

الدقيقة التي سجل فيها محمد صلاح آخر أهدافه مع منتخب مصر في شباك تونس خلال مباراتهما أمس في الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا والتي انتهت بفوز الفراعنة 3-2.

180

عدد الدقائق التي شارك فيها محمد صلاح مع منتخب مصر في كأس العالم

5207

عدد الدقائق الفعلية التي لعبها محمد صلاح مع منتخب مصر خلال مشواره الدولي بواقع (1623 دقيقة في المباريات الودية – 1684 دقيقة في تصفيات أمم إفريقيا – 1170 دقيقة في تصفيات كأس العالم – 550 دقيقة في بطولة أمم إفريقيا – 180 دقيقة في كأس العالم)