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إعلامي سعودي: جماعة الإخوان تستغل مقتل الصيدلي المصري لمهاجمة المملكة

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 03:55 ص
إعلامي سعودي: جماعة الإخوان تستغل مقتل الصيدلي المصري لمهاجمة المملكة
خالد المجرشي
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نعيم يوسف
 
قال خالد المجرشي، الإعلامي والصحفي السعودي، إن قاتل الصيدلي المصري أحمد طه، هو مجرم ومدان، وقامت السلطات بالقبض على القاتل خلال 20 دقيقة.

وأضاف "المجرشي"، في لقاء مع برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة LTC الفضائية، ويقدمه محمد الغيطي، أن جماعة الإخوان تستغل هذا الحدث وتهاجم المملكة، وتنشره على أنه قضية عنصرية، وأن السعوديين إرهابيين.

وعن مسألة ظهور زوجة مصرية للصحفي السعودي جمال خاشقجي، علق قائلا: "هذا الرجل مثير للجدل، وفي مقتله صندوق أسود فبالطبع هناك أمور كثيرة جدا تظهر الأيام القادمة".
المزيد عن: مقتل صيدلي خالد المجرشي السعودية الإخوان اعلامي سعودي
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