عاجل.. سبب غريب وراء استبعاد محمود علاء من قائمة المنتخب

أكد تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، أن سبب عدم استدعاء محمود علاء، مدافع نادي الزمالك، هو بحث الجهاز الفني عن خصائص أخرى.

وقال تيتو جارسيا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "المركز الذي يلعب فيه محمود علاء هام جدًا ويحتاج مهارات خاصة، لكننا نبحث عن خصائص أخرى مثل مدافع يلعب بالقدم اليسار".

وأكمل: "محمود علاء يقدم مستوى رائع، ومن الممكن أن نستدعيه في أي وقت".

وعن أيمن أشرف: "لاعب ذو خبرات كبيرة ولديه مستقبل واعد، يستطيع اللعب في قلب الدفاع والظهير أيسر".