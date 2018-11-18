تركي آل الشيخ عن إنجازات 2018: أبطالنا أبدعوا وتميزوا وتصدروا في كل مكان

أوضح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أن عام 2018 يعتبر عام مختلف في تاريخ الرياضة السعودية.

كما عبر من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن مدى الإنجازات الرياضية السعودية في مختلف الألعاب الرياضية، وكل هذا بتوفيق من الله ثم دعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بالإضافة لإبداع وتميز أبطالهم في كل مكان.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "إنجازات في كل الألعاب تحققت بتوفيق الله ثم دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله... أبطالنا أبدعوا وتميزوا وتصدروا في كل مكان".