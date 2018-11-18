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محمد عز العرب: 5 أنواع من الفيروسات تستوطن الكبد

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 03:51 ص
محمد عز العرب: 5 أنواع من الفيروسات تستوطن الكبد
الدكتور محمد عز العرب
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور محمد عز العرب استشاري الكبد ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، إن هناك خمس أنواع من الفيروسات تستوطن الكبد، وهي (A، B، C، D، E).

وأضاف "عز العرب"، في لقاء مع برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس الفضائية، أن فيروس A وفيروس E ينتقلون للإنسان عن طريق الطعام والشراب، والأول لا يسبب مرض مزمن في الكبد، والثاني قد يسبب مرض مزمن عند الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

وأشار إلى أن الأنواع الثلاثة الباقية ينتقلون عن طريق الدم ومشتقاته، مثل نقل الدم والعمليات الجراحية دون ضمانات الجودة في مكافحة العدوى.
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