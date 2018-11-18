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جاستن بيبر يتصالح مع جاره بشأن "قضية البيض"

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:56 ص
جاستن بيبر يتصالح مع جاره بشأن قضية البيض
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أنهى المطرب الكندي الشاب، جاستن بيبر، خلافه الطويل مع جاره السابق قبل 5 سنوات، بشأن قضية البيض.

وأظهرت وثيقة، الجمعة الماضية أنه تم حل القضية في مجملها، لكن لم يتم تقديم تفاصيل حول شروط التصالح، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

يذكر أن جاستن بيبر (24 عاما) أثار أزمة في عام 2013، عندما ألقى البيض على جاره السابق، جيفري شوارتز، وهو التصرف الذي كلفه أمرا قضائيا إلزاميا بسداد تعويضات 80 ألف دولار عن الأضرار التي تسبب بها.
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