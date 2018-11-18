افتتحها "عبدالناصر" في احتفال عالمي.. تعرف على قصة بناء الكاتدرائية



وروي "شنودة"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، قصة بناء الكاتدرائية الموجودة حاليا بالعباسية، موضحا أنه في عصر "عبدالناصر" قام بعض عناصر جماعة الإخوان المسلمين بتخريب كنيسة في قنا، فالتقى الأنبا صموئيل أسقف الخدمات وقتها بالكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، الذي كان مقربا من "عبدالناصر" وطلب منه أن يتخذ إجراء.



وأشار إلى أن الأنبا صموئيل اقترح أن يعرض "هيكل"، على "عبدالناصر" بناء الكاتدرائية الجديدة، وأن يتم افتتاحها بوجود الرئيس جمال عبدالناصر في احتفال عالمي، وهو ما وافق عليه الرئيس بشدة.



الجدير بالذكر أن الكنيسة ستحتفل، الأحد، بتدشين الكاتدرائية بعد تجديدها، وبمناسبة مرور 50 عامًا على إنشاؤها.

قال الدكتور سينوت دلوار شنودة، عضو اللجنة الكنسية للاحتفال بمئوية مدارس الأحد، إن "الكاتدرائية المرقسية"، يوجد بها المقر البابوي، وكان في الإسكندرية، ولكن بعد نقل العاصمة، انتقل الكرسي البابوي إلى القاهرة وكان في الكاتدرائية الموجودة بالأزبكية.