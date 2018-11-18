مشاركة تونسية في في منتدى لشبونة حول الشباب والسلام والأمن

شاركت تونس يومي 15 و16 نوفمبر الجاري بلشبونة في منتدى لشبونة حول الشباب والسلام والأمن الذي الذي ينظمة مركز شمال جنوب بالمجلس الأوروبي حول موضوع رفع مستوى مشاركة الشباب في عمليات السلام والديمقراطية في منطقة اليورو والبحر الأبيض المتوسط.





وكانت مديرة المرصد الوطني للشباب ايمان بالهادي تطرقت في مداخلة حول تنمية قدرات الشباب من أجل الاستقرار والديمقراطية الى الاشكاليات التي تعترض الشباب في المنطقة الاورو متوسطية بخصوص ادراك دورهم في العمليات الديمقراطية متسائلة عن اسهام قرار مجلس الأمن 2250 في زيادة مشاركة الشباب وضمان إدماج الشباب المتأثر بالنزاعات المسلحة.





كما اشارت بالهادي الى ضرورة اكساب الشباب المهارات الضرورية من أجل التصدي الى كل اشكال العنف والتطرف بشكل فعّال داعية الى اهمية توفير الفضاءات والفرص في المنطقة الأورو-متوسطية للحصول على تلك المهارات.