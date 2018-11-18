حقيقة تعرض البلاد لظواهر جوية سيئة خلال الـ72 ساعة المقبلة
الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:38 ص
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار لمدة الـ72 ساعة على الأقل.
وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "تفاصيل" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن هناك شبورة مائية كثيفة على الطرق القريبة من المسطحات المائية، منوهًا بأن الثلاث الأيام القادمة لن تشهد البلاد أي ظواهر جوية كسيول أو أمطار كثيفة.
وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "تفاصيل" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن هناك شبورة مائية كثيفة على الطرق القريبة من المسطحات المائية، منوهًا بأن الثلاث الأيام القادمة لن تشهد البلاد أي ظواهر جوية كسيول أو أمطار كثيفة.
المزيد عن: طقس سيول درجات الحرارة حالة الطقس حالة الجو توك شو برد امطار اخبار مصر أرصاد