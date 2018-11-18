تونس ننوج في الدورة 24 للمهرجان السينمائي الأورومتوسطي Medfilm

توجت تونس التي شاركت كضيف شرف في الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان السينمائي الأورومتوسطي Medfilm، من 9 إلى 16 نوفمبر 2018 بروما، بثلاث جوائز. وقد تميز حفل الإختتام بحصول فيلم "ولدي" المشارك في المسابقة الرسمية للفيلم الطويل على جائزة التعبير الفني، فيما حصد فيلم "إخوان" لمريم جوبار على جائزة " متاكسيس " للأفلام القصيرة وتنويه خاص من طرف لجنة التحكيم. كما نالت درة بوشوشة جائزة ""premio alla carriera تتويجا لمسيرتها السينمائية وإسهاماتها القيمة في مجال السينما التونسية والإقليمية.





تجدر الإشارة إلى أن تونس شاركت في هذا المهرجان بـ 9 أفلام من جملة 79 فيلما من 34 بلدا من حوض المتوسط، حيث شارك، بالإضافة إلى المسابقة الرسمية، كل من فيلم "حب الرجال" لـلمهدي بن عطية وفيلم "بطيخ الشيخ" لكوثر بن هنية والشريط السينمائي القصير "الهدية" للطيفة الدغري في القسم المخصص للمرأة في السينما.





وقد تم خلال هذا المهرجان إفراد تونس بيوم خاص انتظم في 15 نوفمبر 2018 تضمن ندوة حول تنمية التعاون في مجال الإنتاج السينمائي بين إيطاليا والضفة الجنوبية للمتوسط وبالخصوص تونس، شارك فيه كل من سفير تونس بإيطاليا والمنتجة درة بوشوشة والمخرج محمد بن عطية والأخصائية في المجال السينمائي عزة الشعبوني إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين السينمائيين الإيطاليين. كما تم بهذه المناسبة إعادة تجربة "الورشة التونسية" (Tunisia Factory) وهي تجربة سينمائية فريدة ميزت المشاركة التونسية في مهرجان "كان" لسنة 2018 من خلال أربعة أفلام قصيرة بإخراج ثنائي تونسي وأجنبي.





ويعد مهرجان Medfilm ، الذي أحدث سنة 1995 بمناسبة مائوية السينما ، أول تظاهرة تعنى بالترويج للسينما الأورومتوسطية. (وات)