الدورة 33 لأيام المؤسسة يومي 7 و8 ديسمبر المقبل بسوسة

تنتظم الدورة 33 لايام المؤسسة، التي ينظمها سنويا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، يومي 7 و8 ديسمبر المقبل بسوسة.





وقد شهدت تونس، في مرحلة ما بعد الثورة، تدهورا في توازنات اقتصادها الكلي بصفة منتظمة حيث تم تنفيذ بعض الإصلاحات بنتائج مختلفة ومناقشة بعض الإصلاحات الأخرى.





في المقابل، فان عددا من الاصلاحات رغم ضرورتها، الا انه لم يتم اعتمادها في الوقت الحاضر وهي تتعلق اساسا باجراءات الصرف وسوق الشغل والضغط الجبائي، وستتدارس الجلسة الافتتاحية للدورة 33 لايام المؤسسة مسالة إصلاح هذه المحاور الثلاثة وتقييم كلفتها.





وذكر المعهد، بتدهور سعر صرف الدينار التونسي خلال السنوات الاخيرة وضعف مستوى احتياطي العملة الصعبة ما جعل المؤسسات التونسية تواجه يوما بعد يوم صعوبات في معاملاتهم الدولية.





كما ان التخوفات من تفاقم التضخم دفع البنك المركزي التونسي الى الترفيع في نسبة الفائدة وهو ما يمكن ان يؤثر على الاستثمار وعائدات المؤسسة.





وستمكن الجلسة الثانية التي ستنتظم تحت عنوان "النظام الضريبي، الموارد والضغوطات"، من مناقشة مخططات تحسين الايرادات الضريبية، اذ بلغ الضغط الجبائي في تونس منذ سنة 2011 مستويات تاريخية بما اثر على تنافسية المؤسسات لا فقط عبر الحد من قدراتها التطويرية بل انتشار الاسواق الموازية والتهرب الضريبي.





وحسب المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، فإن تحسن الموارد الجبائية لا يمر بالضرورة عبر الترفيع في الجباية وتوظيف ضرائب جديدة، وأن خفض عجز الموازنة لا يمر فقط عبرالترفيع في الموارد ولكن عن طريق تقليص النفقات.





وأضاف أن تبسيط الضرائب وتعزيز عمليات المراقبة ستمكن من تحسين الموارد، وتعقب التلاعب بمنظومة الدعم سيمكن من خفض النفقات، وأن تحرير سوق الإنتاج في قطاع الطاقة سيمكن من تقليص نفقات العملة الصعبة لشراء المحروقات والنفقات الموجهة للدعم وسيحافظ على معدل أسعار معقولة للكهرباء.





وستطلق الجلسة الثالثة حول "إصلاح قانون الشغل: الإنتاجية ومرونة الحماية" حوارا بين عديد الفاعلين من أجل اقتراح إصلاحات بين الشركاء الاجتماعيين القادرين على الرفع من الإنتاجية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وأضاف المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن تونس تعد من بين أسوأ البلدان على مستوى تنافسية سوق الشغل وذلك حسب المنتدى الاقتصادي العالمي، مضيفا أنه سيتم تنظيم حوار حول خصائص العمل في الثورة الصناعية الرابعة.





ويرى المعهد بأنه من الضروري القيام بدراسة معمقة حول إصلاح منظومة التشغيل من أجل التأقلم مع المفاهيم الجديدة للعامل ومكان العمل بعد إدخال وإدماج التكنولوجيات الجديدة. (وات)