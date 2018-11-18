وزير الصحة يعترف: 20 بالمائة من الأدوية غير متوفرة حاليا للمرضى

أفاد وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف، السبت، ان اشكالية نقص الادوية ستكون على راس اولويات وزارة الصحة خلال الفترة القادمة، كاشفا ان 20 بالمائة من الأدوية غير متوفرة حاليا للمرضى، وسيتم العمل على توفيرها في غضون الشهرين القادمين على أقصى تقدير، وفق تأكيده.





وأوضح الشريف خلال تظاهرة صحية تثقيفية انتظمت ببادرة من قسم طب وإنعاش الولدان بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للولادة المبكرة الموافق ليوم 17 نوفمبر من كل سنة، ان مسؤوليته كوزير جديد تكمن في السعي الى توفير الامكانيات الاساسية التي يحتاجها قطاع الصحة ككل والسعي الى ايجاد حلول لعديد المشاكل العالقة، ومنها مشكل الادوية.





وسيتم يوم الخميس القادم عقد اجتماع مع وزير الشؤون الاجتماعية للنظر في سبل إيجاد حلول جذرية لكل المشاكل المتعلقة بالدواء، وفق وزير الصحة.





واشار الى ان من اوكد الاولويات أيضا مكافحة الفساد الذي ساهم في تفشيه دخلاء على قطاع الصحة، حسب تقديره، معربا عن استعداده للاستماع لكل من له معطيات عن اي شبهة فساد والبت في كل ملف سيعرض على أنظاره.





يذكر ان وزير الصحة كان تسلم مهامه الجديدة على راس الوزارة يوم الخميس الماضي. ويأتي هذا التعيين ضمن التحوير الوزاري الاخير الذي اعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم 5 نوفمبر الجاري، والذي شمل 18 خطة من بينها 13 حقيبة وزارية و5 كتاب دولة.