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حبس رضيع مع أمه المتهمة بالانقلاب على أردوغان

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:27 ص
حبس رضيع مع أمه المتهمة بالانقلاب على أردوغان
رضيع - ارشيفية
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قالت صحيفة زمان التركية المعارضة، إن قوات الشرطة التركية ألقت القبض على سيدة تركية تدعى عائشة تاش، قبل يومين مع طفلها البالغ من العمر 25 يومًا، تهمة الانتماء إلى جماعة "فتح الله كولن" المعارضة للنظام.

ويأتي ذلك بشكل مخالف للقوانين وقرارات محكمة حقوق الإنسان الدولية، حيث أكد خبراء القانون الدولي، أن استمرار اعتقال السيدات الحوامل مع أطفالهن الذين هم حديث عهد بالولادة، يعتبر مخالفًا للقوانين ومبادئ وقرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.

وتضم السجون التركية، ما يزيد عن 500 طفل ورضيع بجوار أمهاتهن، الصادرة فى حقهن أحكام قضائية فى أعقاب محاولة الانقلاب المسرحية الفاشلة، وفقًا لأرقام وزارة العدل التركية.

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