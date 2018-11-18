سفارة الهند بتونس تهدي بلدية اريانة مجموعة كتب ثقافية وحضارية احتفالا بمرور 110 على احداث البلدية

تولى سفير الهند بتونس "براشانت بايس" إهداء بلدية أريانة مجموعة هامة من الكتب التي تحكي مسيرة الهند الثقافية والحضارية على امتداد عقود من التنوع والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وذلك خلال موكب انتظم الجمعة بقصر بن عياد احتفالا بمرور 110 سنة على إحداث بلدية أريانة.





وأكد رئيس البلدية محمد الفاضل موسى خلال كلمة ترحيبية القاها بالمناسبة أهمية العلاقات التونسية الهندية القائمة والجهود المبذولة من كلا الطرفين التونسي والهندي لتطويرها على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا الى مبادرة بلدية اريانة لتوطيد علاقات الصداقة والتعاون مع دولة الهند في إطار التبادل الثقافي والتوجّه لارساء توأمة بين مدينة اريانة وإحدى المدن الهندية واتاحة فرص اللقاء وتبادل الخبرات والزيارات بين تونس والهند.





من جانبه عبر سفير الهند بتونس عن سعادته بتوثيق عرى الصداقة والتعاون بين تونس والهند من خلال التعاون بين البلديات في كلا البلدين في مختلف المجالات

ولاسيما تبادل الخبرات والتجارب في مجالات ثقافية وحضارية شتى، مشيرا الى سعي بلاده لتطوير العلاقات التونسية الهندية بما يخدم مصالح البلدين ويؤسس لمشاريع تنموية وثقافية مختلفة .





وتتمحور مجموعة الكتب التي أهداها سفير الهند بتونس لمكتبة بلدية حول أعلام هندية طبعت تاريخ البشرية بأفكارها واسهاماتها في ارساء السلام والعدالة الاجتماعية الى جانب التعريف بالحضارة الهندية على مر العصور الثرية بالتنوع والاختلاف والجمالية. (وات)