أحمد عظوم: وزارة الشؤون الدينية تتعرض إلى حملة تشويه تتهمها بتبييض الأموال

أكد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، أن هناك حملة لتشويه وزارة الشؤون الدينية عبر إتهامها بتبييض الاموال، وذلك على خلفية توقيع برنامج تنفيذي مؤخرا لتعزيز التعاون بين تونس والكويت في المجال الديني، مبينا أن الوزارة منفتحة على جميع الآراء وتقبل النقد، ولكنها "ترفض مثل هذه الاتهامات الخطيرة".





وشدد عظوم، في تصريح ل (وات)، على هامش الندوة السنوية المولدية التي تنظمها الوزارة وتتواصل أشغالها غدا الأحد بالقيروان، تحت عنوان " السيرة النبوية الشريفة : تجسيد لتعاليم الاسلام وقيم المواطنة"، على أن التعاون عميق وراسخ بين تونس والكويت، التي عبرت عن استعدادها لتمويل بناء جامع بمنطقة الحرارية والمقر الجديد للمعهد الاعلى للشريعة من مال الأوقاف المخصص للمساجد.





وذكر في هذا الاطار، بانه بمقتضى البرنامج التنفيذي الذي تم التوقيع عليه الأحد الفارط، سيتم بناء الجامع ومقر المعهد الذي ستتغير تسميته الى "المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية" لتكوين الائمة الخطباء وأئمة الخمس والمؤذنين، وذلك بتمويل كويتي يناهز 14 مليون دينار.





أما بخصوص الإعداد لموسم الحج، فقد أفاد الوزير بأن التسجيل عن بعد لموسم الحج سينطلق بداية من الثلاثاء القادم وسيدوم لمدة شهر، مشيرا إلى أن تنظيم موسم الحج أصبح يشكل عبئا على الوزارة نظرا لنقص الموارد المادية والبشرية.





ورجح أن يرتفع عدد مطالب الترشح للحج خلال الموسم القادم، بعد ان تم في السنة الفارطة تسجيل 236 ألف مطلب ترشح للحج، مشيرا في هذا الاطار، إلى ان الإدارة التي تسهر على تنظيم موسم الحج تضم 6 موظفين فقط لمعالجة هذا الكم الهائل من الملفات.