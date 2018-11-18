انتخاب النائب نور الدين البحيري مجددا على رأس الكتلة النيابية للنهضة بالبرلمان

أسفرت الجلسة العامة الانتخابية الرابعة لكتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، المنعقدة السبت بمقر المجلس بباردو، عن انتخاب النائب نورالدين البحيري على رأس الكتلة مجددا، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.





وأضاف الخميري، أن البحيري فاز برئاسة كتلة حركة النهضة للدورة البرلمانية الخامسة من المدة النيابية الأولى، بالتصويت أمام النائب سمير ديلو الذي قدم ترشحه إلى نفس الخطة، مفضلا عدم الافصاح عن عدد الاصوات التي حصل عليها كلا المترشحين.





وتم خلال الجلسة، التي أشرف على اشغالها رئيس الحركة راشد الغنوشي، وفق الخميري، عرض التقريرين الأدبي والمالي لعمل الكتلة النيابية حركة النهضة في الدورة البرلمانية الرابعة والمصادقة عليهما بحضور أغلبية أعضاء الكتلة.





وأشار الخميري إلى أنه تم خلال الجلسة، فتح باب الحوار والنقاش لأعضاء الكتلة في الأوضاع السياسية العامة للبلاد، والمسائل المتعلقة بالعمل البرلماني والاستعدادات للمصادقة على ميزانية 2019.