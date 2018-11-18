الجهيناوي يسلم وسام الإستحقاق الدبلوماسي لكاتب عام مفوضية الاتحاد الإفريقي

أشرف وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، الجمعة بمقر مفوضية الاتحاد الإفريقي، على حفل تسليم وسام الاستحقاق االدبلوماسي لكاتب عام مفوضية الاتحاد الإفريقي مراد بن ذياب، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي.





وأشاد الجهيناوي بالمناسبة، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، بخصال المحتفى به، منوها بتجربته الدبلوماسية بالوزارة وبمفوضية الاتحاد الإفريقي، التي بوأته للحصول على هذا التكريم من قبل رئيس الدولة.





وحضر هذا الحفل نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي "توماس كوارتي كواسي"، وعدد هام من المفوضين وكبار المسؤولين والمديرين، بالإضافة إلى موظفي البعثة التونسية والإطارات التونسية العاملة بالاتحاد الإفريقي.