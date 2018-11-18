زبير بية (47 سنة) يعود الى التهديف مع هلال مساكن في مباراة رسمية

عاد الدولي السابق زبير بية الى اجواء المقابلات الرسمية في سن 47 سنة .ونزل اليوم في التشكيلة الاساسية مع فريقه هلال مساكن في مباراته التي فاز بها 4-1 في ملعب مساكن على هلال الرديف في اطار بطولة الرابطة الثالثة .





وسجل زبير بية هدف فريقه الثاني د28 من تصويبة زاحفة بعد ان تلقى داخل منطقة الجزاء كرة مرتدة .

ويذكر ان زبير بية العائد الى الملاعب بعد ان هجرها منذ عشر سنوات يبلغ من العمر 47 سنة وهو لاعب خطة وسط ميدان .





انضم إلى صفوف المنتخب التونسي لكرة القدم في ديسمبر 1994 وخاض معه 71 مباراة سجل خلالها 16 هدفا وصعد نجمه بالخصوص مع النجم الساحلي ومع المنتخب الوطني .





بدا زبير بية مسيرته مع فريقه الحالي هلال مساكن ( 1981-1991 ) ثم انتقل الى النجم الساحلي ولعب معه من 1991 الى 1997 قبل ان يحترف من 1997 الى 2001 في نادي فرايبورغ ( ألمانيا) وحمل معه شارة قائد الفريق ثم انتقل الى بشيكتاش تركيا 2002-2003 ليعود الى النجم الساحلي (2003-2005 ) ثم الى فريقه الاصلي مجددا هلال مساكن ( 2005-2007) قبل ان يعتزل (مؤقتا ) ليعود هذا الموسم الى هلال مساكن . (وات)