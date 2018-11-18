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زبير بية (47 سنة) يعود الى التهديف مع هلال مساكن في مباراة رسمية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:20 ص
زبير بية (47 سنة) يعود الى التهديف مع هلال مساكن في مباراة رسمية
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محمد وليد الجموسي
 
عاد الدولي السابق زبير بية الى اجواء المقابلات الرسمية في سن 47 سنة .ونزل اليوم في التشكيلة الاساسية مع فريقه هلال مساكن في مباراته التي فاز بها 4-1 في ملعب مساكن على هلال الرديف في اطار بطولة الرابطة الثالثة .

وسجل زبير بية هدف فريقه الثاني د28 من تصويبة زاحفة بعد ان تلقى داخل منطقة الجزاء كرة مرتدة . 
ويذكر ان زبير بية العائد الى الملاعب بعد ان هجرها منذ عشر سنوات يبلغ من العمر 47 سنة وهو لاعب خطة وسط ميدان .

انضم إلى صفوف المنتخب التونسي لكرة القدم في ديسمبر 1994 وخاض معه 71 مباراة سجل خلالها 16 هدفا وصعد نجمه بالخصوص مع النجم الساحلي ومع المنتخب الوطني .

بدا زبير بية مسيرته مع فريقه الحالي هلال مساكن ( 1981-1991 ) ثم انتقل الى النجم الساحلي ولعب معه من 1991 الى 1997 قبل ان يحترف من 1997 الى 2001 في نادي فرايبورغ ( ألمانيا) وحمل معه شارة قائد الفريق ثم انتقل الى بشيكتاش تركيا 2002-2003 ليعود الى النجم الساحلي (2003-2005 ) ثم الى فريقه الاصلي مجددا هلال مساكن ( 2005-2007) قبل ان يعتزل (مؤقتا ) ليعود هذا الموسم الى هلال مساكن .   (وات)
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