مكرم الميساوي يحرز على المشعل الاولمبي لافضل رياضي لسنة 2018

احرز حارس المنتخب التونسي لكرة اليد مكرم الميساوي المشعل الاولمبي لافضل رياضي لسنة 2018 ولاعبة المبارزة ايناس البوبكري المشعل الاولمبي لافضل رياضية لسنة 2018 وذلك خلال الحفل الذي نظمته اللجنة الوطنية الاولمبي التونسية مساء اليوم السبت بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس بحضور وزيرة الشباب والرياضة سنية بالشيخ.





وكان الميساوي الحارس السابق للنادي الافريقي تحصل على بطولة افريقيا لكرة اليد مع المنتخب التونسي فضلا عن اختياره افضل حارس في الدورة فيما تحصلت ايناس البوبكري على الميدالية البرونزية لبطولة العالم والميدالية الذهبية للالعاب المتوسطية تاراغونا 2018





وتوج لاعب الترجي الرياضي التونسي انيس البدري بالمشعل الاولمبي لافضل لاعب كرة القدم.

وكان البدري توج مع فريقه الترجي بالبطولة المحلية ودوري ابطال افريقيا لكرة القدم.





وكان الحفل مناسبة لتكريم الرياضيين والفنيين والمسيرين المتالقين سنة 2018 اضافة الى الاحتفاء بالبطل الاولمبي السابق محمد القمودي الذي احتفل بخمسينية الميدالية الذهبية الاولمبية التونسية الاولى التي تحصل عليها في العاب "مكسيكو 1968". (وات)