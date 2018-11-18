شاهد.. ماذا وجدت شاكيرا في جولتها مع جيرارد بيكيه (صورة)





شاركت المغنية الكولومبية العالمية شاكيرًا، صورة حديثة لها مع زوجها نجم الكرة الإسبانية جيرارد بيكيه.





وعلقت شاكيرًا على الصورة قائلة: "طالما وجدت شيئين رجل جيد وكمأة بيضاء".





يذكر أن "الكمأ" أو "الفقع" أو "نبات الرعد" هو فطر بري موسمي ينمو في الصحراء بعد سقوط الأمطار تحت الأرض ويستخدم كطعام.





عادة ما يتراوح وزن الكمأة من 30 إلى 300 غرام. ويعتبر من ألذ وأثمن أنواع الفطريات الصحراوية.



