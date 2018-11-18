عاجل.. مدرب المنتخب يفجر مفاجأة مدوية عن مباراة الإمارات الودية

أكد تيتو جارسيا مدرب عام منتخب مصر أن الجهاز الفني للفراعنة لم يطلب إلغاء مباراة الإمارات الودية.

وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "لم نطلب إلغاء المباراة كما تردد، كنا سنكون سعداء بالتأكيد إذا واجهنا منتخب الإمارات".

وتابع: "نحترم منتخب الإمارات وكنا نتمنى مواجهته بعد مباراة تونس".