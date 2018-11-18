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براتب 42 ألف جنيه.. "الخطوط الإماراتية" تعلن عن وظائف خالية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:51 ص
براتب 42 ألف جنيه.. الخطوط الإماراتية تعلن عن وظائف خالية
وظائف - ارشيفية
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أعلنت شركة الخطوط الإماراتية للطيران، عن وظائف شاغرة بالضيافة الجوية للمصريين بمتوسط راتب يصل لـ 42 ألف جنيه مصري.

واشترطت الشركة أن لا يقل السن عن 21 عامًا، وأن لا يقل الطول عن 160 سم، والطول دون حذاء مع رفع الذراع لأعلى 212 سم، وأن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها، أي لا يقل عن 12 مستوى تعليمي، وإتقان اللغة الإنجليزية “تحدثًا وكتابة”.

تعقد مقابلات العمل وطلبات التوظيف لمن لديهم المؤهلات المناسبة لذلك، بالإسكندرية وشرم الشيخ خلال الشهر المقبل، والتسجيل من خلال الرابط التالي إضغط هنا.

 
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