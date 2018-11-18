ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ننشر الصورة الفاضحة لـ"ميلانيا ترامب" سبب أزمتها الحالية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:48 ص
ننشر الصورة الفاضحة لـميلانيا ترامب سبب أزمتها الحالية
طباعة
 

تتعرض الممثلة الأمريكية الشهيرة، بيت ميدلر، لهجوم حاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها تغريدة مشينة عن السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

ونشرت ميدلر صورة لميلانيا على غلاف مجلة GQ البريطانية تعود إلى عام 2000 عندما كانت تعمل عارضة أزياء.

وتظهر ميلانيا في الصورة داخل قمرة قيادة طائرة وهي ترتدي فقط نظارات سوداء ومجموعة من المجوهرات، لا تغطي كامل جسمها.

وقالت ميدلر في التغريدة: "من المؤكد أن كلفة تنظيف الفرش في طائرة الرئاسة الأولى مكلفة جدا".

وندد الكثير من متابعي ميدلر بما نشرته، حيث طالبوا بانتقاد سياسات الرئيس الأمريكي إذا كانت لا تتفق معها، وليس الهجوم على زوجته بهذه الطريقة، كما رأى البعض أن ميلر تمارس نوعا من أنواع التنمر ضد ميلانيا.

ولم يصدر أي تعليق من البيت الأبيض أو الناطقة باسم ميلانيا ترامب، ولا حتى اعتذار من النجمة الأمريكية بعد الهجوم الواسع الذي تعرضت له.



ننشر الصورة الفاضحة لـ"ميلانيا ترامب" سبب أزمتها الحالية
المزيد عن: نجوم الفن ميلانا ترامب مشاهير مزيكا فن سينما دراما تغريدة مشينة بيت ميدلر الممثلة الامريكية بيت ميدلر الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
-
x
16:00
-
كرواتيا
سويسرا
-
x
21:45
-
بلجيكا
كأس العرش المغربي 2017/2018
نهضة بركان
-
x
16:00
-
الوداد الفاسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/18/2018 1:10:00 AM