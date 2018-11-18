ننشر الصورة الفاضحة لـ"ميلانيا ترامب" سبب أزمتها الحالية

ونشرت ميدلر صورة لميلانيا على غلاف مجلة GQ البريطانية تعود إلى عام 2000 عندما كانت تعمل عارضة أزياء.

وتظهر ميلانيا في الصورة داخل قمرة قيادة طائرة وهي ترتدي فقط نظارات سوداء ومجموعة من المجوهرات، لا تغطي كامل جسمها.





وقالت ميدلر في التغريدة: "من المؤكد أن كلفة تنظيف الفرش في طائرة الرئاسة الأولى مكلفة جدا".





وندد الكثير من متابعي ميدلر بما نشرته، حيث طالبوا بانتقاد سياسات الرئيس الأمريكي إذا كانت لا تتفق معها، وليس الهجوم على زوجته بهذه الطريقة، كما رأى البعض أن ميلر تمارس نوعا من أنواع التنمر ضد ميلانيا.





ولم يصدر أي تعليق من البيت الأبيض أو الناطقة باسم ميلانيا ترامب، ولا حتى اعتذار من النجمة الأمريكية بعد الهجوم الواسع الذي تعرضت له.