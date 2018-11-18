أسماء مصابي حادث صحراوي الإسماعيلية



وكان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من العميد محمد فوزي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي رقم" 108063 "مع ميكروباص رقم" 4416 ط، ص. ء " على طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي أمام مدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير، مما أسفر عن إصابة المدعو، صلاح شعيب سيد 65 عامًا، وعلي فتحي علي 20 عامًا، ونرمين يحيي السيد 24 عامًا، وياسمين محمد مصطفي 24 عامًا، ومونيكا ماهر ابراهيم 23 عامًا، وسارة دكتور 20 عامًا، وفاطمة الشهيدي محمد 20 عامًا، ومحمد عبد الرحمن علي 34 عامًا، ومحمد السيد عبد الجيل 27 عامًا، وهدي معتز 33 عامًا، عنتر علي أحمد 19 عامًا.





وعلي الفور تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لسؤال المصابين.



حصلت "بوابة الفجر" على أسماء مصابي الحادث المروع الذي وقع بين سيارة ملاكي مع ميكروباص على طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي، أمام مدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير.