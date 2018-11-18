عودة نواف العابد: تعويضا لـ"عموري".. ودعما لـ"السعودية" قبل أمم آسيا

تلقى مشجعي فريق الهلال السعودي والبرتغالي جورجي خيسوس مدرب الزعيم، خبر عودة النجم الدولي نواف العابد إلى المشاركة في مباريات الأزرق العاصمي بحالة فرح وأمل، فرح بعد إصابة لازمته فترة وحرمت الفريق من خدماته، كما يأملون في تعويض فقد الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري".





وقال العابد في تصريحات صحفية: "سعيد بالعودة للمشاركة وأتمنى أن ألعب لمدة 90 دقيقة كاملة وهذا يحتاج برنامج لياقي تأهيلي نسبة لتوقفي قرابة الـ9 أشهر".





ويعد البرتغالي خيسوس أكثر الناس فرحاً بعودة العابد بسبب فقدانه صانع ألعاب صاحب مهارات خاصة بعد إصابة عموري بقطع في الرباط الصليبي، لذلك طالب بالإسراع في تأهيل نواف العابد لتأكده بأنه الأفضل والأنسب في هذه الخانة.





وبعد غياب قرابة الـ300 يوم عن المشاركة برفقة فريقه في المباريات المحلية، شهدت الدقيقة 60 من مباراة الهلال الودية أمام ضيفه الشباب اليوم السبت مشاركة العابد مع الهلال للمرة الأولى منذ ابتعاده بسبب الإصابة أغسطس الماضي، حيث عانى اللاعب منتصف الموسم الماضي، من إصابة غيبته لمدة 5 أشهر.





وكانت آخر مباراة دولية شارك فيها الدولي السعودي أمام منتخب بيرو في يونيو الماضي، حيث عاودته الإصابة بعدها وحرمته من المشاركة برفقة الأخضر في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.



