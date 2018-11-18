أبرز أخبار التوك شو يوم السبت 17-11-2018
الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:30 ص
هدى عبدالرازق - نعيم يوسف - كساب أحمد - داليا الحسين
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض البلاد لظواهر جوية سيئة خلال الـ72 ساعة المقبلة
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار مدة الـ 72 ساعة المقبلة على الأقل.
"الزراعة": ذبح الدواجن في محلات الطيور يتم بصورة غير صحية
قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن ذبح الدواجن في محلات الطيور يتم بصورة غير صحية، وغير حضارية.
محافظ أسيوط يوضح حقيقة وفاة 3 أشخاص بسبب السيول
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط: "شخص واحد توفي كان يقوم بأعمال بناء، وأثناء نزول السيول سقط بالمياه فجرفته فلقي حتفه".
أحمد موسى يعرض صورًا لقيادات التنظيم الإرهابي بسيناء
عرض الإعلامي أحمد موسى، صورًا لقيادات التنظيم الإرهابي في شمال سيناء بعد تصفيتهم من قبل القوات المسلحة والشرطة المدنية، بداية من أمير التنظيم الإرهابي ومعاونيه المسؤولين عن التدريب والاستطلاع والتخطيط.
فريدة الشوباشي منتقدة مهرجان المبدعات العرب: "هتجنن من الصدمة"
علقت الكاتبة فريدة الشوباشي، على الصور المتداولة للمشاركين في مهرجان المبدعات العرب التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "أول ما شفت الصور ما صدقتش نفسي وكدبتي عنيا، أنا هتجنن من الصدمة، أول شيء صدمني في المهرجان الملابس".
وزيرة الهجرة تعلن موعد وصول جثمان الصيدلي المقتول في السعودية (فيديو)
قالت السفير نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن السفير وعد أسرة الصيدلي بوصول جثمان الصيدلي لمصر خلال 3 أيام.
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض البلاد لظواهر جوية سيئة خلال الـ72 ساعة المقبلة
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار مدة الـ 72 ساعة المقبلة على الأقل.
"الزراعة": ذبح الدواجن في محلات الطيور يتم بصورة غير صحية
قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن ذبح الدواجن في محلات الطيور يتم بصورة غير صحية، وغير حضارية.
محافظ أسيوط يوضح حقيقة وفاة 3 أشخاص بسبب السيول
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط: "شخص واحد توفي كان يقوم بأعمال بناء، وأثناء نزول السيول سقط بالمياه فجرفته فلقي حتفه".
أحمد موسى يعرض صورًا لقيادات التنظيم الإرهابي بسيناء
عرض الإعلامي أحمد موسى، صورًا لقيادات التنظيم الإرهابي في شمال سيناء بعد تصفيتهم من قبل القوات المسلحة والشرطة المدنية، بداية من أمير التنظيم الإرهابي ومعاونيه المسؤولين عن التدريب والاستطلاع والتخطيط.
فريدة الشوباشي منتقدة مهرجان المبدعات العرب: "هتجنن من الصدمة"
علقت الكاتبة فريدة الشوباشي، على الصور المتداولة للمشاركين في مهرجان المبدعات العرب التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "أول ما شفت الصور ما صدقتش نفسي وكدبتي عنيا، أنا هتجنن من الصدمة، أول شيء صدمني في المهرجان الملابس".
وزيرة الهجرة تعلن موعد وصول جثمان الصيدلي المقتول في السعودية (فيديو)
قالت السفير نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن السفير وعد أسرة الصيدلي بوصول جثمان الصيدلي لمصر خلال 3 أيام.
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