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الباطن السعودي يختتم معسكره بالقاهرة استعداداً لمواجهة الوحدة

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:20 ص
الباطن السعودي يختتم معسكره بالقاهرة استعداداً لمواجهة الوحدة
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عمر عبدالعزيز
 
اختتم فريق الباطن السعودي، معسكره التحضيري القصير، الذي استمر لمدة 8 أيام في العاصمة المصرية القاهرة، استعداداً لمباريات دوري كأس محمد بن سلمان، ويتوقع عودة بعثة الفريق يوم غدٍ الأحد.

وخاض الفريق السماوي خلال المسكر عدد من التدريبات على فترتين صباحية ومسائية تخللها مباراتين وديتين حيث خسر الأولى 3-1 أمام المصري البروسعيدي وكسب الثانية 3-1 فريق الشرقية.

واكتفى يوسف الغدير المدير الفني للباطن بتدريب صباحي فقط يوم السبت، وفضل منح اللاعبين راحة من التدريب المسائي.

وقسم الغدير اللاعبين إلى مجموعتين الأولي التي شاركت في مباراة الشرقية أدت تدريبات استرجاعية، فيما أدت المجموعة الثانية تدريبات تكتيكية.

ويحتل الباطن المركز الثالث عشر في سلم ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، وسيواجه نظيره الوحدة الخميس المقبل ضمن الجولة العاشرة من الدوري المحلي.
المزيد عن: مباراة الباطن والوحدة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان الباطن السعودي
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