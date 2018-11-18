العابد: أمضيت 9 أشهر وأنا محروم من لعب كرة القدم

أشار النجم الدولي السعودي نواف العابد، لاعب فريق الهلال، أنه يحتاج لبرنامج لياقي مكثف، بعد أن مضت 9 أشهر دون لعبه كرة القدم بسبب الإصابات.





وكانت مشاركة العابد الأولى بقميص الهلال، بعد إصابته، يوم السبت، عندما لعب 30 دقيقة أمام الشباب في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين في مقر نادي الهلال، والذي انتهى بثلاثة أهداف لهدفين لأزرق العاصمة.





وقال العابد في مقابلة مع قناة النادي العاصمي: "أحتاج إلى برنامج لياقي مكثف بعدما أكملت 9 أشهر دون لعب كرة القدم، وآمل بأن ألعب 90 دقيقة قريبا".



