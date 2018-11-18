العابد: أمضيت 9 أشهر وأنا محروم من لعب كرة القدم
الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:17 صعمر عبدالعزيز
أشار النجم الدولي السعودي نواف العابد، لاعب فريق الهلال، أنه يحتاج لبرنامج لياقي مكثف، بعد أن مضت 9 أشهر دون لعبه كرة القدم بسبب الإصابات.
وكانت مشاركة العابد الأولى بقميص الهلال، بعد إصابته، يوم السبت، عندما لعب 30 دقيقة أمام الشباب في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين في مقر نادي الهلال، والذي انتهى بثلاثة أهداف لهدفين لأزرق العاصمة.
وقال العابد في مقابلة مع قناة النادي العاصمي: "أحتاج إلى برنامج لياقي مكثف بعدما أكملت 9 أشهر دون لعب كرة القدم، وآمل بأن ألعب 90 دقيقة قريبا".
وتعود آخر مشاركة دورية للعابد مع الهلال إلى مواجهة الاتفاق في الجولة 11، في الثامن من يناير عام 2018، وكان العابد قد استدعي للقائين مع المنتخب السعودي في معسكره الأخير الذي سبق كأس العالم 2018، حيث كان على دكة الاحتياط أمام إيطاليا، فيما شارك أمام البيرو في الدقيقة 68 بدلاً لهتان باهبري، قبل أن يستبعده بيتزي من قائمة كأس العالم بسبب الإصابة، رغم انتظاره له حتى اللحظة الأخيرة.
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