إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم على صحراوي الإسماعيلية



تلقى اللواء محمد علي حسين إخطارًا من العميد محمد فوزي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث تصادم سارة ملاكي مع ميكروباص علي طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي أمام مدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير، مما أسفر عن إصابة 11 شخصا بإصابات متفرقة بالجسد.



وعلى الفور تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لسؤال المصابين.



أصيب 11 شخصًا، بإصابات متفرقة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك إثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص على طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي أمام مدينة المستقبل.