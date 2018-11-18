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"أديب" ينعى الشهيد ساطع النعماني. ويؤكد: "الإخوان ليس لهم أمان"

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 06:05 ص
أديب ينعى الشهيد ساطع النعماني. ويؤكد: الإخوان ليس لهم أمان
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
نعى الإعلامي عمرو أديب، الشهيد ساطع النعماني الذي وفته المنية إثر إجراء عملية جراحية في بريطانيا، مشيرًا إلى أن جنازته كانت مهيبة وتقدمها الرئيس السيسي، معقبا: "الشهيد ساطع النعماني كان له مكانة خاصة عند الرئيس منذ إصابته في 2013".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، إلى أن استشهاد النعماني رسالة مفاداها "افتكروا انتم كنتم فين وبقيتوا فين"، لافتًا إلى أن النعماني ضحى بحياته حتى يقول أن ميدان النهضة لكل المصريين.

وأضاف أن الإخوان ليس لهم أمان، ولا يجب أن نضع يدنا في أيديهم، متابعا: "إوعوا تفتكروا انهم انتهوا دول مستنيين اننا ندمر بعض".
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