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"التعليم بالبرلمان": لن نتراجع عن تطبيق المنظومة الجديدة

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:21 ص
التعليم بالبرلمان: لن نتراجع عن تطبيق المنظومة الجديدة
فايز بركات
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هدى عبدالرازق
 
قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن قبل تطبيق منظومة التعليم الجديدة تم دراستها بشكل جيد، ولم تكن مفاجئة.

وأشار "بركات"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه يؤيد قرار تجريم الدروس الخصوصية، لافتا إلى أن احتياج الطالب للمعلومة من المدرسة سيجبره على الذهاب للمدرسة.

وأضاف، أنه لابد من وجود متابعة للعملية التعليمية في مصر، مؤكدًا أنه ليس هناك تراجع في تطبيق منظومة التعليم الجديد.
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