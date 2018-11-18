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محافظ الدقهلية: حضوري خطبة الجمعة تصرف عفوي وليس مفتعل

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:50 ص
محافظ الدقهلية: حضوري خطبة الجمعة تصرف عفوي وليس مفتعل
الدكتور كمال شاروبيم
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إن حضوره خطبة الجمعة جاء كرسالة للمواطنين على ضرورة المشاركة فيما بينهم.

وأشار "شاروبيم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن مشاركته في خطبة الجمعة يعد رسالة للجماعات الإرهابية، والعالم الخارجي أن المصريين نسيج واحد ولا فرق بين مسلم ومسيحي.
وأضاف أن تصرفه جاء بصورة عفوية من مسئول وليس مفتعل، موضحًا أن عند إقامة الصلاة ترك المسجد.
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