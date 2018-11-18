وزيرة البيئة: مصر أول دولة عربية وأفريقية تترأس مؤتمر التنوع البيولوجي



وتابعت: "سيكون هناك أجندة عمل قوية للعمل في القارة الأفريقية"، مشيرة إلى أن مصر سوف تستفيد من المؤتمر من خلال البحث العلمي والشباب المشارك فيه والأدوات العلمية والتنظيم، معلقة: "الشباب فرحانين لأنهم بيعملوا حاجه حلوه لبلدهم.. وده اللى لازم نزرعه في شبابنا".



قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن التنوع البيولوجي هو الحياة على كوكب الأرض التى تتضمن المياه والهواء والغذاء والسكن والكائنات البحرية والبرية والإنسان.وأضافت" فؤاد"، خلال لقاء خاص لبرنامج "مصر النهاردة"، والمذاع على فضائية" مصر الأولى"، تقديم الإعلامي أحمد سمير، اليوم السبت، أن مؤتمر التنوع البيولوجي منعقد في مصر؛ لأن بلادنا في العامين الماضين كانت ترأس مؤتمر البيئة الأفارقة وحصلت على دعم من الجانب الأفريقي لاستضافة هذا المؤتمر.ونوهت إلى أن مصر أول دولة عربية وأفريقية تترأس هذا المؤتمر، لافتة إلى أن المؤتمر يتحدث عن تدهور الأراضي والصيد الجائر والغابات وكل ما يهم القارة الأفريقية.