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دفاعات التحالف تعترض 3 صواريخ حوثية فوق مأرب

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:11 م
دفاعات التحالف تعترض 3 صواريخ حوثية فوق مأرب
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الفجر السعودي
 

اعترضت دفاعات تحالف دعم الشرعية، مساء السبت، 3 صواريخ بالستية في سماء مدينة مأرب، وفق ما ذكرت "العربية".


وقال شهود عيان إن دوي انفجارات عنيفة هزت بعض أحياء المدينة جراء اعتراض دفاعات التحالف للصواريخ التي أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية مستهدفة الأحياء السكنية في مدينة مأرب.

 

وكانت دفاعات التحالف قد اعترضت الأسبوع الماضي، صاروخين باليستيين أطلقتها الميليشيات باتجاه مقر قيادة التحالف بالمحافظة.

المزيد عن: مأرب صواريخ الحوثيين دفاعات التحالف اليمن السعودية الحوثيين
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