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الصين تبلغ عن 4 بؤر جديدة لانفلونزا الخنازير

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:08 م
الصين تبلغ عن 4 بؤر جديدة لانفلونزا الخنازير
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

ذكرت وزارة الزراعة الصينية اليوم السبت، أنه تم الإبلاغ عن أربع بؤر تفشي جديدة لحمى الخنازير الأفريقية فى مقاطعات "جيانجشى ويوننان وسيتشوان، وشانغهاى".

 

وقالت الوزارة في موقعها على الويب، إن 10 خنازير توفيت بسبب المرض فيما أصيب 10 اخرون في مزرعة بها 150 حيوان في إقليم جيانجشي بجنوب شرق البلاد، مضيفة أنه سيتم ذبح 348 خنزير أخر فى مقاطعة يوننان فى الجنوب الغربى.

 

وذكرت الوزارة أن مزرعة تضم 314 خنزيرا في منطقة جينشان في شنغهاي تأثرت، وأن 11 من الخنازير توفيت بينما أصيب 50 أخرين.

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