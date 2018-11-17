"الأهرام" ترعى البطل اللبنانى مايكل حداد فى رحلته إلى القطب الشمالى

إيمانًا بضرورة التحذير من مخاطر التغيرات المناخية قرر الكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير جريدة "الأهرام" رعاية البطل اللبنانى مايكل حداد سفير الأمم المتحدة للتغير المناخى فى رحلته إلى القطب الشمالى وسيره مسافة 100 كيلومتر. وقال ثابت فى بيان رسمى: "الأهرام تفخر برعاية مثل هذه النماذج الناجحة والمتميزة، وخاصة إذا كانت تحمل همًّا إنسانيًا وتدافع عن خطر يهدد الإنسان والأرض والبيئة، وأن الأهرام سوف ترافق مايكل حداد فى رحلته إلى القطب الشمالى بأمريكا وتقوم بتغطية هذه الرحلة المثيرة والمهمة للإنسانية".









ومن جانبه أكد مايكل حداد، أنه ومنذ إصابته بشلل فى جسده، وقت أن كان صغيرًا، وهو يفكر فى تقديم شىء للبشرية، فكانت قضية التغير المناخى، حيث قرر منذ عامين أن يستعد للسير فوق القطب الشمالى، يطلق من خلالها صرخة للعالم كى ينتبه لهذا الخطر بسبب تغيّر المناخ، خاصة أنه سيأتى وقت يذوب فيه هذا القطب وحين إذ ستختفى دول معه، وأضاف حداد أنه فى غاية السعادة أن تكون جريدة الأهرام العريقة بكل ثقلها الصحفى والسياسى والثقافى أحد رعاة هذه الرحلة، حيث سنضع علم الأهرام أثناء السير فوق القطب الشمالى.









جدير بالذكر أن مشروع حداد ترعاه الأمم المتحدة وتتعاون فيه الجامعة الأمريكية ببيروت والجامعة اللبنانية الأمريكية ولبنان وكندا ممثلة فى الرئاسة والحكومة.



