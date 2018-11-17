أبرز وأهم الأخبار اليوم السبت 17-11-2018 في محافظة سوهاج



شهد نجع القراقرة بقرية أولاد عزاز التابعة لمركز سوهاج، انهيار أحد العقارات القديمة المبنية بالطوب الأبيض ومسقوفة بالجريد والمكون من طابق واحد، مما أسفر عن وفاة كلا من السيد السيد احمد ٣٠ سنة، واحمد عبدالله مرسى 25 سنة.

انهيار منزل قديم بسوهاج بسبب أعمال الحفر (صور)

شهد نجع القراقرة بقرية أولاد عزاز التابعة لمركز سوهاج، انهيار أحد العقارات القديمة المبنية بالطوب الأبيض ومسقوفة بالجريد والمكون من طابق واحد، مما أسفر عن وفاة كلا من السيد السيد احمد ٣٠ سنة، واحمد عبدالله مرسى 25 سنة.

شهدت محافظة سوهاج، اليوم السبت، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:أصيب شخص فيما نجي 7 أخرين احتجزوا تحت انقاض منزل من 3 طوابق إنهار عليه وتم إستخراجهم بواسطة الأهالي وقوات الإنقاذ البري.تمكن ضباط مباحث دار السلام بسوهاج بإشراف اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج من خلال الضربات الأمنية من ضبط عدد من القضايا لتحقيق أعلي معدلات التصدي للجريمة وضبط الهاربين من أحكام جنائية وقضائية